Sanremo 2026 le pagelle delle prove generali | Sal Da Vinci The King 10 Eddie Brock alias Modà 5 Chiello è l’Alieno 5 Fedez Masini mordono il podio 9 Paradiso 8 e Raf 7 i nostri panda

Sanremo 2026 ha visto le prove generali dei 30 artisti in gara, con molti che hanno mostrato differenze evidenti nelle performance. Sal Da Vinci si è distinto come il più convincente, mentre Modà e Chiello hanno deluso con esibizioni deboli. Fedez e Masini hanno conquistato il pubblico, ottenendo il massimo punteggio. Paradiso e Raf sono stati giudicati discreti, mentre alcuni si sono soffermati su dettagli tecnici. La competizione si prepara a partire con entusiasmo.

