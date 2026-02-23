Sanremo 2026 le pagelle delle prove generali | Sal Da Vinci The King 10 Eddie Brock alias Modà 5 Chiello è l’Alieno 5 Fedez Masini mordono il podio 9 Paradiso 8 e Raf 7 i nostri panda
Sanremo 2026 ha visto le prove generali dei 30 artisti in gara, con molti che hanno mostrato differenze evidenti nelle performance. Sal Da Vinci si è distinto come il più convincente, mentre Modà e Chiello hanno deluso con esibizioni deboli. Fedez e Masini hanno conquistato il pubblico, ottenendo il massimo punteggio. Paradiso e Raf sono stati giudicati discreti, mentre alcuni si sono soffermati su dettagli tecnici. La competizione si prepara a partire con entusiasmo.
Si sono tenute oggi, 23 febbraio, le prove generali di tutti e 30 i Big in gara al Festival di Sanremo 2026, che aprirà i battenti domani 24 febbraio. È il giorno dei voti, di chi sale e scende dopo i primi ascolti del mese di gennaio. Ma anche delle conferme per il podio. Anzitutto ad un ascolto con l’orchestra c’è una certezza: il livello medio delle canzoni è “carino”, nessun guizzo, nessun colpo di testa e di capelli. Dunque nel marasma delle canzoni “carine” alcune proposte possono sembrare capolavori assoluti o flop assoluti. È un bell’esercizio di ascolto e di intuizione. Anzitutto emerge una – quasi – certezza in top 5 (in ordine sparso) potrebbero comparire: Serena Brancale, J-Ax con Fedez, Ditonellapiaga, Sal Da Vinci, Ermal Meta e l’underdog Samurai Jay. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Festival di Sanremo 2026, le pagelle dopo il primo ascolto delle canzoni: Serena Brancale e Fedez e Masini puntano al podio, Samuray Jay bella sorpresa, Sal Da Vinci tormentone, Ditonellapiaga outsiderIl Festival di Sanremo 2026 si avvicina, con le prime impressioni sulle canzoni in gara.
Sanremo 2026, le pagelle delle 30 canzoni al primo ascolto: Fedez-Masini verso la vittoria, Serena Brancale insegue. Sal Da Vinci al matrimonio napoletanoAnalizziamo le prime impressioni delle 30 canzoni di Sanremo 2026, valutando senza giudizi definitivi.
