sanremo 2026 conti consegna i fiori a laura pausini al tavolo in conferenza stampa

Carlo Conti ha consegnato dei fiori a Laura Pausini durante la conferenza stampa a Sanremo 2026, in segno di rispetto e affetto. La scena si è svolta al tavolo dell'organizzazione, davanti a giornalisti e pubblico, dove i due hanno condiviso sorrisi e scambi di parole. La stretta di mano e il gesto simbolico hanno attirato l'attenzione, lasciando intendere un clima di collaborazione tra i due artisti. La conferenza è proseguita con altre dichiarazioni ufficiali.

Prove di intesa tra Carlo Conti e Laura Pausini nella prima conferenza stampa dell'organizzazione del Festival di Sanremo al Teatro Ariston. Il conduttore e direttore artistico ha voluto introdurre al tavolo, davanti alla sala stampa tv e radio, la cantante e "meravigliosa compagna di viaggio", a cui ha consegnato i caratteristici fiori di Sanremo. La cantante è stata salutata dall'applauso dei giornalisti presenti.

Sanremo 2026, attesa per il Festival: oggi la conferenza in diretta con Carlo Conti e Laura Pausini, le anticipazioniCarlo Conti e Laura Pausini annunciano le novità di Sanremo 2026 durante la conferenza in diretta, che si tiene alle 12.

La conferenza stampa di Sanremo 2026, Conti e Pausini parlano alla vigilia del Festival – DIRETTAConti e Pausini hanno parlato alla vigilia del Festival di Sanremo 2026, a causa della preparazione intensa e delle nuove sfide organizzative.

Sanremo 2026, la conferenza stampa di Carlo Conti in diretta. Domani il via al FestivalDomani, martedì 24 febbraio, parte ufficialmente il Festival di Sanremo, edizione numero 76. Le notizie di oggi in tempo reale. leggo.it

Carlo Conti dice «basta»: quello del 2026 sarà il suo ultimo Sanremo«Mai dire mai», recita un vecchio adagio, ma quando si parla di Sanremo Carlo Conti sembrerebbe avere le idee più che chiare: il conduttore esclude di presentare un altro Festival, almeno per il momen ... iodonna.it

