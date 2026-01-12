Sanremo 2026 l’annuncio di Carlo Conti | Sarà Laura Pausini a co-condurre il festival

Sanremo 2026 si prepara a vivere un’edizione speciale, con l’annuncio di Carlo Conti che conferma Laura Pausini come co-conduttrice del festival. La presenza della nota artista italiana, affiancata dal conduttore storico, promette di arricchire l’evento, che rappresenta ogni anno un importante appuntamento culturale e musicale per l’Italia. La manifestazione si svolgerà nel rispetto della tradizione, con attenzione ai dettagli e alla qualità degli spettacoli.

(Adnkronos) – Sarà Laura Pausini ad affiancare Carlo Conti nella conduzione della 76esima edizione del Festival di Sanremo. L'annuncio è stato dato dallo stesso direttore artistico e conduttore, Carlo Conti, in collegamento con l'edizione delle 20 del Tg1. La cantautrice salirà sul palco del Teatro Ariston per tutte e cinque le serate della kermesse musicale, in . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

