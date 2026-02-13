sanremo 2026 da laura pausini a pilar fogliati tutte le donne che affiancheranno carlo conti

Laura Pausini e Pilar Fogliati saranno le donne che affiancheranno Carlo Conti a Sanremo 2026, perché la produzione ha deciso di coinvolgerle per portare freschezza alla conduzione. La cantante e l’attrice si preparano a salire sul palco del Festival, con impegni già iniziati tra prove e incontri con gli organizzatori. La scelta di includere due figure femminili diverse mira a rendere l’evento ancora più interessante, anche grazie alle loro esperienze nel mondo dello spettacolo.

Il conto alla rovescia per Sanremo 2026 è già partito e, come ogni anno, non sono solo le canzoni in gara ad accendere la curiosità del pubblico. A catalizzare l’attenzione è soprattutto la squadra che affiancherà Carlo Conti all’Ariston. Una scelta che racconta molto della direzione che sta prendendo questa edizione, in onda su Rai 1 dal 24 al 28 febbraio 2026: più spettacolo, più personalità e soprattutto alcune presenze femminili capaci di lasciare il segno. Vediamo allora chi sono le donne che saliranno sul palco insieme al conduttore nei cinque giorni del Festival. Tutte le donne di Carlo Conti a Sanremo 2026. 🔗 Leggi su Dilei.it

Pilar Fogliati e Alicia Keys saranno le prime donne a salire sul palco di Sanremo 2026, scelta che nasce dall’intento di portare varietà e energia alla gara.

Carlo Conti ha annunciato che Pilar Fogliati sarà la co-conduttrice di Sanremo 2026.

Sanremo 2026, Carlo Conti oggi da Mattarella con la Pausini e i big del FestivalAAi microfoni di RTL 102.5, il direttore artistico di Sanremo ha annunciato l’imminente incontro al Quirinale con il Presidente Mattarella, insieme a Laura Pausini e ai cantanti in gara, per celebrare ... tg24.sky.it

Sanremo 2026, Carlo Conti, Laura Pausini e tutti i cantanti incontrano Mattarella: il videoGiornata storica, quella di oggi: tutti i cantanti di Sanremo, accompagnati da Carlo Conti e Laura Pausini, hanno incontrato Mattarella. donnapop.it

Vasco Rossi irrompe in difesa di Laura Pausini, criticata dopo l'inno alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina #musica #vascorossi #LauraPausini #milanocortina2026 #olympics - facebook.com facebook

Il conduttore e direttore artistico Carlo Conti, la co-conduttrice Laura Pausini e i Big (assente Patty Pravo) sono stati accolti al Colle dal Presidente della Repubblica. «Così assurda sta foto che se dicono che è AI ci credo», fa sapere J Ax x.com