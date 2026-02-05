Laura Pausini | Ho detto sì a Sanremo dopo una telefonata di Pippo Baudo Io come Sinner? In Italia a chi vince bisogna sempre trovare un difetto

La cantante Laura Pausini ha deciso di partecipare a Sanremo dopo una telefonata di Pippo Baudo. La cantante spiega che il conduttore le ha detto di non aspettare oltre, che era pronta e che doveva solo decidere. Pausini ammette che in Italia si cerca sempre un difetto anche ai vincenti, come accade a Sinner. La sua scelta di salire sul palco del Festival è stata più semplice grazie a quell’incoraggiamento.

Il viatico glielo ha dato Pippo Baudo. «Cosa stai aspettando. Sei pronta, lo sai che te lo dico da un po’», racconta Laura Pausini. «La prima persona che ho chiamato, subito dopo mio marito, è stato lui. È vero che me lo diceva da tempo, ma prima non mi aveva convinto. Merito anche di Carlo Conti che mi ha trasmesso calma». È così che Pausini spiega il momento in cui ha deciso di dire sì al Festival di Sanremo. Un sì arrivato dopo anni di rifiuti, come racconta alla vigilia dell’uscita di "Io Canto 2", che coincide con la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 allo Stadio San Siro, di cui è tra le protagoniste. 🔗 Leggi su Leggo.it

