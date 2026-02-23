Sanremo 2026 la prima conferenza stampa | il ricordo di Baudo le lacrime di Carlo Conti e il caso Pucci

Baudo ha ricordato il suo lungo percorso a Sanremo, mentre Conti si è commosso durante la conferenza stampa di apertura. La manifestazione si prepara a celebrare i suoi 75 anni, con un focus speciale sulle figure che hanno segnato la storia del festival. Tra i presenti, anche un intervento dedicato al caso Pucci, che ha suscitato molte discussioni tra il pubblico. La prima giornata si conclude con un clima di attesa e curiosità.

Il Festival di Sanremo 2026 si apre sotto il segno della continuità storica e del ricordo commosso, ma anche nel pieno di una serie di chiarimenti necessari per sgomberare il campo dalle speculazioni politiche. Durante la conferenza stampa ufficiale tenutasi il 23 febbraio 2026, il direttore artistico e conduttore Carlo Conti ha delineato i contorni di quella che sarà la settantaseiesima edizione della kermesse canora. L’incontro con i giornalisti ha confermato che l’evento sarà un omaggio vibrante alla figura di Pippo Baudo, scomparso l’anno precedente, definendo lo spirito di questa edizione come profondamente baudiano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

