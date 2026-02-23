La conferenza stampa di Sanremo 2026 Conti e Pausini parlano alla vigilia del Festival – DIRETTA

Conti e Pausini hanno parlato alla vigilia del Festival di Sanremo 2026, a causa della preparazione intensa e delle nuove sfide organizzative. Durante la conferenza, hanno discusso delle novità in scaletta e delle aspettative per questa edizione, coinvolgendo giornalisti e pubblico presente. Un momento importante per capire come si sta strutturando l'evento e quali sono le priorità degli organizzatori. La conferenza si è conclusa con l’annuncio delle prime date ufficiali.

Il Festival di Sanremo 2026 entra ufficialmente nel vivo con la prima conferenza stampa in programma oggi, lunedì 23 febbraio, alle 12. Alla vigilia dell'apertura del Teatro Ariston, intervengono il direttore artistico e conduttore Carlo Conti e la co-conduttrice Laura Pausini, mentre cresce l'attesa per l'inizio della 76esima edizione. Di seguito gli aggiornamenti in diretta dalla giornata che inaugura la settimana più seguita della televisione italiana. 12:18 – Inizia la conferenza stampa Inizia la conferenza stampa alla vigilia di Sanremo 2026 e c'è subito una sorpresa: Laura Pausini, co-conduttrice, per il momento non c'è, a dialogare con i giornalisti solo Carlo Conti.