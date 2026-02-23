Il green carpet di Sanremo 2026 | tutti i look dei cantanti in gara al Festival

Il green carpet di Sanremo 2026, che ha portato in passerella i look dei cantanti, è stato organizzato per celebrare l'inizio del festival. La scelta di allestire il tappeto verde davanti al teatro Ariston ha attirato numerosi fan e fotografi, desiderosi di catturare le prime immagini degli artisti in gara. La serata ha mostrato outfit eleganti e originali, creando un clima di attesa per le esibizioni ufficiali. La kermesse continua con il suo ritmo tradizionale.

Oggi, lunedì 23 febbraio 2026, si dà ufficialmente il via al Festival di Sanremo 2026. La competizione vera e propria inizierà domani ma questa sera si "aprono le danze" con la tradizionale sfilata sul green carpet allestito fuori il teatro Ariston. Chi ha firmato i look dei cantanti per questo evento speciale?.