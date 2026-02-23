Sanremo 2026 Fiorello incalza Carlo Conti | Smettila di invitare gente a caso

Fiorello ha criticato pubblicamente Carlo Conti durante la prima conferenza stampa di Sanremo 2026, accusandolo di invitare ospiti a caso. La sua presa di posizione è nata dopo aver ascoltato le scelte dei collaboratori del conduttore, che ha suggerito di coinvolgere il conduttore stesso come co-conduttore per una puntata. Lo showman ha anche augurato ai giornalisti molte polemiche, sottolineando la sua insoddisfazione per le modalità di selezione degli invitati.

Fiorello è intervenuto in diretta durante la prima conferenza stampa del Festival di Sanremo 2026. In collegamento telefonico con la sala stampa, lo showman ha augurato ai giornalisti "tante polemiche" e poi ha invitato il conduttore e direttore artistico Carlo Conti a fare il co-conduttore della 'Pennicanza' per la puntata di lunedì: "Chi la fa l'aspetti, così smetti di andare nei programmi e invitare gente a caso". Fiorello è intervenuto in diretta durante la prima conferenza stampa del Festival di Sanremo 2026. In collegamento telefonico con la sala stampa, lo showman ha augurato ai giornalisti "tante polemiche" e poi ha invitato il conduttore e direttore artistico Carlo Conti a fare il co-conduttore della 'Pennicanza' per la puntata di lunedì: "Chi la fa l'aspetti, così smetti di andare nei programmi e invitare gente a caso". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

