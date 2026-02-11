Fiorello estorce un commento a Carlo Conti sul caso di Andrea Pucci E lancia una nuova co-conduttrice a Sanremo

Fiorello si mette in mostra a Sanremo, questa volta con alcune battute e qualche sorpresa. Durante una delle puntate, ha chiesto con insistenza a Carlo Conti un commento sul caso di Andrea Pucci, lasciando intendere di voler conoscere di più. Nel frattempo, ha annunciato anche l’arrivo di una nuova co-conduttrice, lasciando tutti curiosi su chi sarà. Fiorello non perde occasione per scherzare e stuzzicare, anche quando si tratta di spoiler e dichiarazioni sulla manifestazione.

Quando si tratta di estorcere dichiarazioni e spoilerare nomi su Sanremo Fiorello non è secondo a nessuno. Così oggi ha messo a segno l'ennesimo scoop riuscendo in un colpo solo a far commentare a Carlo Conti l'ultima querelle sanremese, quella sul ritiro di Andrea Pucci, ma anche ad anticipare un nuovo nome di una co-conduttrice del Festival. Il cellulare di fiorello è come al solito bollente e durante la diretta quotidiana de "La pennicanza" parte una chiamata per Carlo Conti. La domanda su Andrea Pucci è inevitabile. "Ci si può scherzare però mi dispiace molto per Andrea Pucci sia umanamente che professionalmente. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

