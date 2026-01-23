sanremo 2026 maurizio gasparri chiede a carlo conti di invitare mogol minghi bennato e cocciante

A un mese dall'inizio di Sanremo 2026, Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato, ha rivolto un appello pubblico alla Rai. Chiede al conduttore Carlo Conti di invitare al festival artisti come Mogol, Domenico Minghi, Edoardo Bennato e Riccardo Cocciante, riconosciuti per il loro contributo alla musica italiana. La richiesta mira a valorizzare la tradizione musicale e a coinvolgere artisti di grande esperienza nel contesto dell'evento.

Il Festival di Sanremo 2026 dovrebbe dare più spazio a grandi nomi della storia della musica italiana come Mogol, Amedeo Minghi, Edoardo Bennato e Riccardo Cocciante. È la richiesta avanzata dal capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, direttamente a Carlo Conti e ai vertici Rai a un mese dall’inizio della kermess previsto per il 24 febbraio. L’appello di Gasparri a Conti per il Festival di Sanremo Intervenendo al podcast dell’agenzia Agi Pop Politik, Gasparri ha proposto pubblicamente che nelle cinque giornate di Sanremo 2026 (per oltre 30 ore di trasmissione) vengano tributati omaggi e spazio a grandi cantautori italiani. 🔗 Leggi su Virgilio.it

