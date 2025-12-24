( a skanews) – A 150 anni dalla composizione della celebre partitura di Ciajkovskij, Il sogno bianco è il documentario di Sky Arte che racconta il dietro le quinte del balletto Il lago dei cigni al Teatro alla Scala di Milano. Balletto e danza: piccolo dizionario dei gesti. guarda le foto Attraverso le fasi della preparazione artistica e tecnica, l’étoile Nicoletta Manni e il primo ballerino Timofej Andrijashenko svelano la fatica quotidiana e i momenti di sconforto che precedono lo spettacolo. Il documentario di Chiara Ribichini regala uno sguardo nuovo su una favola senza tempo, portando l’essenza della danza direttamente nelle case del pubblico. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Il balletto non è solo tecnica e grazia. L'étoile della Scala e il primo ballerino Timofej Andrijashenko raccontano il dietro le quinte del loro lavoro

