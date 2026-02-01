Carlo Conti a Verissimo parla del figlio e si commuove il racconto della sua vita dal babbo a Sanremo

Carlo Conti si apre a Verissimo, raccontando la sua infanzia senza il padre e la nascita del figlio. Durante l’intervista, il conduttore si commuove e rivela dettagli della sua vita privata, parlando di momenti difficili e di come siano cambiate le sue emozioni nel tempo. La sua sincerità conquista il pubblico e dà un volto più intimo al personaggio televisivo.

Carlo Conti per la prima volta a Verissimo tra ricordi e lacrime. Il direttore artistico di Sanremo si è raccontato nel salotto di Canale 5 di Silvia Toffanin, ripercorrendo tutta la sua vita e la sua lunga fedeltà alla Rai, ma confessando anche di non aver mai rincorso il Festival. Tra i momenti più commoventi la nascita del figlio Matteo, grazie al quale è diventato quel “babbo” che lui invece non ha mai conosciuto. Carlo Conti a Verissimo Il conduttore ha dovuto trattenere le lacrime già subito dopo la consueta clip che ha rivissuto i passaggi più significativi dei suoi 40 anni di carriera e della sua famiglia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

