carlo conti a verissimo parla del figlio e si commuove il racconto della sua vita dal babbo a sanremo

Carlo Conti si apre a Verissimo, raccontando la sua infanzia senza il padre e la nascita del figlio. Durante l’intervista, il conduttore si commuove e rivela dettagli della sua vita privata, parlando di momenti difficili e di come siano cambiate le sue emozioni nel tempo. La sua sincerità conquista il pubblico e dà un volto più intimo al personaggio televisivo.

Carlo Conti per la prima volta a Verissimo tra ricordi e lacrime. Il direttore artistico di Sanremo si è raccontato nel salotto di Canale 5 di Silvia Toffanin, ripercorrendo tutta la sua vita e la sua lunga fedeltà alla Rai, ma confessando anche di non aver mai rincorso il Festival. Tra i momenti più commoventi la nascita del figlio Matteo, grazie al quale è diventato quel “babbo” che lui invece non ha mai conosciuto. Carlo Conti a Verissimo Il conduttore ha dovuto trattenere le lacrime già subito dopo la consueta clip che ha rivissuto i passaggi più significativi dei suoi 40 anni di carriera e della sua famiglia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Carlo Conti si è emozionato a Verissimo, parlando dell’addio al preserale e ricordando il padre.

Carlo Conti si prepara a tornare sul palco di Sanremo nel 2026.

Carlo Conti per la prima volta a Verissimo: tra Sanremo e il crossover storico con Silvia ToffaninLa tv italiana si prepara a vivere uno dei momenti più inaspettati della stagione televisiva. Per la prima volta nella sua lunghissima carriera, Carlo Conti varcherà la soglia degli studi di Cologno ... cosmopolitan.com

Carlo Conti e il retroscena su Sanremo: Ecco quando mi sono commoso. Poi l'ammissione sul suo conto correnteCarlo Conti è stato ospite di Verissimo per la prima volta domenica 1 febbraio 2026, si è confessato tra dolori e gioie, con una riflessione sul successo ... libero.it

"Quando mi licenziai dalla banca, mia madre svenne. Ricordo che capii che qualcosa era cambiato quando feci un programma che si chiamava In Bocca al Lupo. Qui a Mediaset provarono a batterlo con un certo Passaparola", Carlo Conti è stato ospite di Silv - facebook.com facebook

Carlo Conti ha annunciato al TG1 le canzoni e gli ospiti della serata di venerdì 28 febbraio x.com