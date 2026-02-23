Sanremo 2026 Carlo Conti | Il mio un festival baudiano Meloni? Se vuole compra il biglietto e viene

Carlo Conti ha definito il Festival di Sanremo 2026 “il mio un festival baudiano” e ha invitato Meloni a partecipare se lo desidera, invitandola a comprare il biglietto. La conferenza stampa al Teatro Ariston ha segnato l’inizio della settimana di eventi che culmineranno con la gara dal 24 al 28 febbraio. Conti ha anche presentato i primi dettagli sulla scaletta e sugli ospiti che saliranno sul palco. La manifestazione prende forma con entusiasmo e tante novità in arrivo.