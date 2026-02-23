Sanremo 2026 Carlo Conti | Il mio un festival baudiano Meloni? Se vuole compra il biglietto e viene
Carlo Conti ha definito il Festival di Sanremo 2026 “il mio un festival baudiano” e ha invitato Meloni a partecipare se lo desidera, invitandola a comprare il biglietto. La conferenza stampa al Teatro Ariston ha segnato l’inizio della settimana di eventi che culmineranno con la gara dal 24 al 28 febbraio. Conti ha anche presentato i primi dettagli sulla scaletta e sugli ospiti che saliranno sul palco. La manifestazione prende forma con entusiasmo e tante novità in arrivo.
Sanremo, 23 febbraio 2026 – La prima conferenza stampa del Festival di Sanremo 2026, tenuta lunedì 23 febbraio al Teatro Ariston, ha aperto ufficialmente la settimana della 76ª edizione della kermesse (in onda dal 24 al 28 febbraio). Il direttore artistico e conduttore Carlo Conti, alla sua quinta edizione al timone, ha condiviso emozioni, battute e chiarimenti con i giornalisti, affiancato dalla co-conduttrice Laura Pausini. Conti ha esordito con commozione, dedicando il festival alla memoria di Pippo Baudo: “Il mio è un festival baudiano, ed è toccato proprio a me fare il primo festival senza di lui, era doveroso dedicarglielo”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Sanremo 2026, Conti: «Sarà un Festival baudiano. La premier all’Ariston? Se vuole compra il biglietto». Ma la premier non ci sarà – La conferenza stampaConti annuncia che il Festival di Sanremo 2026 sarà ispirato allo stile baudiano, mentre la premier non parteciperà all’evento.
Sanremo, Conti: «Meloni all'Ariston? Se compra il biglietto». Lei: «Io al Festival? È FantaSanremo, continuo a fare il mio lavoro»Conti ha scherzato sulla presenza di Meloni all'Ariston, affermando che potrebbe partecipare se acquista il biglietto.
