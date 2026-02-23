Sanremo 2026 | Carlo Conti che va ospite da Fazio dimostra che la Rai ha un grande problema

Carlo Conti ha partecipato come ospite da Fazio, evidenziando le difficoltà della Rai nel trovare soluzioni per promuovere i propri volti dopo aver abbandonato

Questo naturalmente è un problema perché, fatta eccezione per il salotto polveroso di Porta a porta e quello fresco e innovativo di Splendida cornice, uno show che la Rai dovrebbe tenere sul palmo di mano ma che invece non promuove come meriterebbe, il servizio pubblico è orfano di un programma autorevole e dignitoso per ospitare le eccellenze italiane e straniere in prima serata. Certo, qualcuno obietterà che c’è Domenica In, ma è un programma che va in onda la domenica pomeriggio e che intercetta solo un certo tipo di pubblico. Ecco, dunque, la resa. E l’obbligo di appaltare a un canale concorrente come il Nove il lancio del proprio programma di punta, quello che per una settimana ferma un Paese intero è che, nel bene e nel male, è diventato come diciamo spesso il nostro Super Bowl con i fiori e le canzonette al posto dei quarterback e dei touchdown: il Festival di Sanremo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Sanremo 2026, Carlo Conti: Bianca Balti ospite nella serata delle cover; Sanremo 2026, Carlo Conti oggi da Mattarella al Quirinale; Sanremo 2026, l'annuncio di Carlo Conti in diretta a Domenica In: Andrea Bocelli super ospite della serata finale; Sanremo 2026, Al Bano si scaglia contro Carlo Conti e svela la sua esclusione: Serve educazione.

