Laura Pausini condurrà il Festival di Sanremo con Carlo Conti
Laura Pausini condurrà il Festival di Sanremo insieme a Carlo Conti. L’annuncio è stato dato da Conti durante il TG1, sottolineando la collaborazione con entusiasmo e rispetto. La presenza dell’artista italiana, apprezzata a livello internazionale, arricchirà il tradizionale evento, confermando la sua importanza nel panorama musicale e televisivo italiano.
L’annuncio è stato dato da Carlo Conti durante il TG1 delle 20: “Ringrazio Laura per aver accettato con entusiasmo il mio invito È un grande onore ed una gioia condividere la conduzione del festival con un’artista ed una donna così forte, così carismatica e divertente come Laura”. A seguire la dichiarazione della Pausini: “Sanremo è il mio destino. Il mio sorriso. La mia tentazione. La mia paura. A Sanremo sono nata artisticamente nel 1993 con La solitudine e quest’anno torno orgogliosa e commossa perché con tutto l’onore e la gioia del mondo condurrò con Carlo Conti la 76° edizione del Festival. 🔗 Leggi su Panorama.it
