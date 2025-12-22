Nuovi scavi nel Messinese | 75mila euro per scoprire i segreti del Castello di Tripi e 50mila per ampliare Abakainon

Nuovi scavi archeologici interesseranno il Comune di Tripi, da quest’anno ridenominato giuridicamente Tripi-Abakainon per la recente scoperta e valorizzazione dell’antica città prima greca, poi romana, situata nella borgata di Piano: 50mila euro serviranno all’ampliamento dell’area interessata. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

nuovi scavi messinese 75milaNuovi scavi nel Messinese, stanziati i fondi per scoprire i segreti del Castello di Tripi e ampliare Abakainon. Il sindaco Lemmo: “Prezioso volano economico per il nostro ... - L’annuncio del sindaco di Tripi (ME) al convegno sugli itinerari archeologici come strumento di sviluppo locale. ilsicilia.it

