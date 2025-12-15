Sanremo 2026 si avvicina alla fase più intensa, con i Big, i titoli delle canzoni e i vincitori di Sanremo Giovani già annunciati. Angelica Bove e Nicolò Filippucci si sono aggiudicati la vittoria a Sarà Sanremo, dando il via alla corsa verso il prestigioso festival. L'attesa cresce mentre si delineano i protagonisti di questa edizione.

Sanremo 2026 entra nel vivo: ecco i Big, i titoli delle canzoni e i vincitori di Sanremo Giovani

Angelica Bove e Nicolò Filippucci trionfano a Sarà Sanremo. La corsa verso il Festival di Sanremo 2026 è ufficialmente iniziata. La serata speciale Sarà Sanremo, andata in onda su Rai 1, ha segnato il primo vero spartiacque verso l’Ariston, consegnando al pubblico i nomi dei vincitori di Sanremo Giovani, i titoli delle canzoni in gara e l’elenco completo dei 30 artisti che si sfideranno dal 24 al 28 febbraio sotto la direzione artistica di Carlo Conti. A conquistare l’accesso al palco dell’Ariston tra le Nuove Proposte sono stati Angelica Bove e Nicolò Filippucci, che hanno trionfato al termine della selezione televisiva. Notizieaudaci.it

Carlo Conti annuncia i big di Sanremo 2026

