' Musicanti & Friends' in programma un racconto in musica tra amicizia e inclusione
Venerdì 16 alle 21, la Sala Estense ospiterà la prima edizione di “Musicanti & Friends”, un evento musicale gratuito che racconta storie di amicizia e inclusione attraverso brani e ricordi di incontri passati. L’iniziativa, a offerta libera, propone un percorso tra esperienze condivise, prove e concerti, celebrando il valore della musica come elemento di unione e confronto tra persone.
Venerdì 16 alle 21, la Sala Estense ospiterà la prima edizione dell'iniziativa ‘Musicanti & Friends’, un evento musicale, ad offerta libera, che ripercorrerà anni di incontri, prove, concerti e legami nati e cresciuti sul palco. Non solamente un concerto, ma il racconto in musica della storia un. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Leggi anche: Musica, vino e buon cibo a Cellino San Marco con Enzo Petrachi & friends
Leggi anche: "De Gregori & Friends", a Castello una serata di musica d’autore per l’Hospice di Borgonovo
Presentazione dell'iniziativa "Musicanti & Friends" - Dove sei: Homepage > Lista notizie > Presentazione dell'iniziativa "Musicanti & Friends" ... cronacacomune.it
E ci siamo. Paspo & Friends non è solo un concerto: è un momento di condivisione, uno spazio aperto per anime affini. Per una sera, il TilT Café Music club si trasformerà in un soggiorno di casa, un luogo dove sentirsi accolti e riconosciuti. Per questo, oltre ai facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.