' Musicanti & Friends' in programma un racconto in musica tra amicizia e inclusione

Venerdì 16 alle 21, la Sala Estense ospiterà la prima edizione di “Musicanti & Friends”, un evento musicale gratuito che racconta storie di amicizia e inclusione attraverso brani e ricordi di incontri passati. L’iniziativa, a offerta libera, propone un percorso tra esperienze condivise, prove e concerti, celebrando il valore della musica come elemento di unione e confronto tra persone.

