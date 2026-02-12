Fulminacci a Sanremo | Meglio quinto e scrivere | tra musica amore e un album dalle macerie emotive

Fulminacci torna a Sanremo e dice di preferire arrivare quinto piuttosto che vincere. Il cantautore romano, in gara con “Stupida sfortuna”, ha spiegato di voler continuare a scrivere musica, anche se il suo nome non sarà tra i primi classificati. La sua scelta ha sorpreso molti, e lui stesso ha commentato che il successo non è tutto: “Meglio quinto e scrivere”. La sua partecipazione si distingue per un approccio sincero e diretto, lontano dalle logiche di vittoria a tutti i costi.

Fulminacci a Sanremo: "Preferisco Arrivare Quinto e Tornare a Scrivere". Sanremo 2026 si preannuncia con una singolarità: Fulminacci, il cantautore romano in gara con "Stupida sfortuna", ha espresso il desiderio di non vincere il Festival. Una scelta inusuale, motivata dalla volontà di concentrarsi sulla sua vera passione, la scrittura, e di evitare le dinamiche competitive che accompagnano la vittoria. L'artista, reduce da un periodo personale complesso, duetterà con Francesca Fagnani nella serata cover con un brano di Mina. Un Ritorno all'Ariston con Obiettivi Diversi. Fulminacci torna sul palco dell'Ariston dopo l'edizione del 2024, che ricorda con un'atmosfera particolare dovuta alle restrizioni pandemiche: "palloncini al posto del pubblico". In attesa di salire sul palco dell'Ariston per la 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano "Stupida sfortuna", Fulminacci annuncia oggi "Calcinacci" (Maciste Dischii/Warner Records Italy/Warner Music Italy), il nuovo album in uscita venerdì 13 marzo.

