La crescita delle Acli provinciali | Nel 2025 un terzo di soci in più
Nel 2025, le Acli Provinciali Pistoia APS hanno registrato un incremento di circa un terzo dei propri soci. Dopo aver concluso l’anno, si propongono di analizzare i risultati ottenuti nel 2025 e di condividere gli obiettivi strategici già definiti per il 2026, con l’obiettivo di consolidare il proprio ruolo nel territorio e rafforzare l’associazionismo locale.
Il 2025 è andato in archivio da pochi giorni ma le Acli Provinciali Pistoia APS vogliono fare il punto su quanto accaduto negli ultimi dodici mesi e gli obiettivi strategici già prefissati per il nuovo anno. "Le Acli hanno preso iniziativa e posto il loro impegno nelle frontiere sociali, con ascolto e dialogo, invitando alla partecipazione – afferma il Presidente, Tommaso Braccesi – tutto questo lavoro ha dato i suoi frutti con una crescita della rete associativa arrivando a 900 soci, con incremento di un terzo rispetto al 2024, e la presenza di sette circoli (dei quali uno dedicato al turismo speciale) che confermano la lunga tradizione sul territorio come, per esempio, quelli di Masiano e Montemagno che svolgono la propria attività fin dagli anni ’40 del secolo scorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
