Nel 2025, le Acli Provinciali Pistoia APS hanno registrato un incremento di circa un terzo dei propri soci. Dopo aver concluso l’anno, si propongono di analizzare i risultati ottenuti nel 2025 e di condividere gli obiettivi strategici già definiti per il 2026, con l’obiettivo di consolidare il proprio ruolo nel territorio e rafforzare l’associazionismo locale.

Il 2025 è andato in archivio da pochi giorni ma le Acli Provinciali Pistoia APS vogliono fare il punto su quanto accaduto negli ultimi dodici mesi e gli obiettivi strategici già prefissati per il nuovo anno. "Le Acli hanno preso iniziativa e posto il loro impegno nelle frontiere sociali, con ascolto e dialogo, invitando alla partecipazione – afferma il Presidente, Tommaso Braccesi – tutto questo lavoro ha dato i suoi frutti con una crescita della rete associativa arrivando a 900 soci, con incremento di un terzo rispetto al 2024, e la presenza di sette circoli (dei quali uno dedicato al turismo speciale) che confermano la lunga tradizione sul territorio come, per esempio, quelli di Masiano e Montemagno che svolgono la propria attività fin dagli anni ’40 del secolo scorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La crescita delle Acli provinciali: "Nel 2025 un terzo di soci in più"

