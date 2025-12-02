Evento Acli Rosy Bindi presenta il libro Una sanità uguale per tutti

Rosy Bindi presenta il suo libro “Una sanità uguale per tutti” al circolo Acli di San Giovanni Valdarno. L’appuntamento, introdotto dalle parole del neoassessore regionale Filippo Boni, è fissato per le 21.15 di giovedì 4 dicembre e permetterà di condividere un momento di riflessione. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

