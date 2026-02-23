Sanguinetti è il match winner Davyskiba precisione e qualità
Sanguinetti ha deciso la partita, grazie alla sua determinazione e a un'azione decisiva nel finale. La causa è stata la capacità di mantenere alta la concentrazione sotto pressione. Davyskiba ha mostrato precisione e qualità, contribuendo in modo decisivo. Tizi-Oualou ha ottenuto un punteggio di 6,5, ma non ha ripetuto le prestazioni di Civitanova Marche, specialmente al servizio. La partita si è conclusa con un risultato che lascia spazio a ulteriori rivincite.
TIZI-OUALOU 6,5: Non si ripete sui livelli di Civitanova Marche, soprattutto al servizio. Le percentuali dei suoi attaccanti, però, parlano per lui. Nella sua pagella facciamo una premessa: nessun voto altissimo, la qualità ma soprattutto la motivazione degli avversari, fanno sì che non si possano conteggiare degli otto nonostante il nettissimo punteggio. BUCHEGGER 6,5: Va in difficoltà nel primo parziale ma si riprende benissimo negli altri due. Continua però a non incidere come ha fatto per tutto il campionato con la battuta. Contro Verona e nei play off serviranno le sue cannonate dai nove metri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Davyskiba, la gara più bella. Sanguinetti mastodontico
Carfora match winner contro il Crotone: “Azione provata in allenamento”Lorenzo Carfora si è distinto nel match contro il Crotone, segnando il gol decisivo che ha consentito al Benevento di consolidare la prima posizione in classifica.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Lube Civitanova – Valsa Group Modena 2-3 | Impresa Gialloblù; Volley, Modena espugna Civitanova. Monza ipoteca i playoff scudetto con Frascio e Mosca; Pallavolo, Modena Volley vince 3-0 contro Grottazzolina; Valsa in campo con un occhio a Piacenza.
Sanguinetti, un mostro in battuta. Porro, match da vero leaderTIZI-OUALOU 5,5: Match tutto in salita per il francese, che non trova praticamente mai la misura delle alzate verso posto due e sbaglia in lunghezza o profondità anche parecchie rigiocate, talvolta ... ilrestodelcarlino.it
Pallavolo SL - Sanguinetti: "Contenti di essere riusciti a chiudere con un risultato netto" x.com
CHE FINE HA FATTO OGGI LA CULTURA IN ITALIA Il 19 Gennaio 1978, Rai, rubrica "Match Domande incrociate". Due grandi personalità del mondo della cultura messe a confronto con la mediazione dello scrittore Alberto Arbasino. In questo episodio, mer - facebook.com facebook