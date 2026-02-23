Sanguinetti è il match winner Davyskiba precisione e qualità

Sanguinetti ha deciso la partita, grazie alla sua determinazione e a un'azione decisiva nel finale. La causa è stata la capacità di mantenere alta la concentrazione sotto pressione. Davyskiba ha mostrato precisione e qualità, contribuendo in modo decisivo. Tizi-Oualou ha ottenuto un punteggio di 6,5, ma non ha ripetuto le prestazioni di Civitanova Marche, specialmente al servizio. La partita si è conclusa con un risultato che lascia spazio a ulteriori rivincite.
TIZI-OUALOU 6,5: Non si ripete sui livelli di Civitanova Marche, soprattutto al servizio. Le percentuali dei suoi attaccanti, però, parlano per lui. Nella sua pagella facciamo una premessa: nessun voto altissimo, la qualità ma soprattutto la motivazione degli avversari, fanno sì che non si possano conteggiare degli otto nonostante il nettissimo punteggio. BUCHEGGER 6,5: Va in difficoltà nel primo parziale ma si riprende benissimo negli altri due. Continua però a non incidere come ha fatto per tutto il campionato con la battuta. Contro Verona e nei play off serviranno le sue cannonate dai nove metri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

