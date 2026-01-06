Carfora match winner contro il Crotone | Azione provata in allenamento

Lorenzo Carfora si è distinto nel match contro il Crotone, segnando il gol decisivo che ha consentito al Benevento di consolidare la prima posizione in classifica. La rete, che nasce da un’azione provata in allenamento, dimostra l’impegno e la dedizione del giocatore. Un risultato che sottolinea l’importanza del lavoro costante e della preparazione, elementi fondamentali per raggiungere obiettivi importanti nel calcio professionistico.

Tempo di lettura: 2 minuti Tutto arriva a chi lavoro sodo e sa aspettare. E’ il caso di Lorenzo Carfora, autore della rete decisiva nella rimonta sul Crotone, un gol che ha permesso al Benevento di attestarsi da solo in vetta alla classifica a +2 sul Catania (LEGGI QUI). Una soddisfazione enorme per il più giovane 2006 del calcio italiano qualche anno fa ad esordire in serie B. Queste le sue parole in sala stampa. RETE – “Il gol nasce da una giocata che proviamo sempre in allenamento. La rete è stata emozionante, la prima in casa. La cercavo da tempo. Visti anche gli altri risultati positivi per noi delle tante concorrenti fa ancora più piacere”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Carfora match winner contro il Crotone: “Azione provata in allenamento” Leggi anche: Pavlovic, match-winner di Milan-Roma: “Il gol? Contento. Mi piace fare queste corse” Leggi anche: Allenamento Milan, Pulisic e Saelemaekers assenti nella seduta odierna! Le loro condizioni in vista del big match di sabato contro la Lazio Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Benevento, Carfora: “Gol ed emozione incredibile, vittorie così fanno ancora più piacere”; Carfora match winner contro il Crotone: “Azione provata in allenamento”; Benevento, Carfora: Il gol? Emozione incredibile, fare risultato così fa ancora più piacere. Gli scatti del match realizzati da Mario Taddeo #Benevento - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.