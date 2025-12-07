TIZI-OUALOU 7 (att. 80% su 5, 6 b.s., 1 muro) – Per un’ora e mezza è la trama consueta, intuizioni ed errori, sfoggi di personalità e momenti oscuri. Con due differenze però: l’andamento in crescendo e la capacità di sfruttare a proprio vantaggio i 13 centimetri d’altezza in più rispetto a Boninfante. GIRAUDO sv – Due brevi ingressi, tanta energia a bordo campo. BUCHEGGER 7,5 (att. 40% su 15 con 2 err. e 1 muro sub., ric. 100% su 1, 1 ace, 4 b.s., 3 muri) – Partita non impeccabile ma nobilitata dai muri, che di norma non sono la sua specialità, e dall’ace che chiude il primo set indirizzando la partita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Davyskiba, la gara più bella. Sanguinetti mastodontico