Sembrava un incidente stradale ma era un omicidio premeditato La vicenda di Franka Ludwig uccisa per le polizze

La vicenda di Franka Ludwig, trovata morta in circostanze inizialmente ritenute accidentali, si è poi rivelata un omicidio premeditato legato a questioni di assicurazioni. I carabinieri hanno arrestato Emiliano Milza, suo compagno, e Simona Hirsch, sua amica di lunga data, sospettati di aver orchestrato il delitto. Questa vicenda evidenzia come motivi finanziari possano nascondere eventi drammatici e complessi, richiedendo un’accurata ind

I carabinieri hanno fermato Emiliano Milza, 52 anni, compagno della vittima, e Simona Hirsch, 59 anni, sua amica di lunga data. Per gli inquirenti, lui sarebbe il mandante e ideatore del delitto, lei l’esecutrice materiale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Sembrava un incidente stradale, ma era un omicidio premeditato. La vicenda di Franka Ludwig, uccisa per le polizze Leggi anche: Omicidio Franka Ludwig, fermati compagno e amica: “Uccisa per incassare assicurazione milionaria” Leggi anche: Omicidio di Franka Ludwig, svolta dopo 6 mesi: in carcere il compagno e l’amica. “Narcotizzata e uccisa per soldi” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Madre e figlio finiscono con l'auto nel fiume: il salvataggio in Brianza; Oltrepò Pavese, illesa dopo lo schianto in auto, 84enne muore in ospedale di crepacuore; Celledizzo, l'auto sbanda, scivola nel pendio e si schianta contro una casa | 13 gennaio; San Giuliano - Violento schianto sulla Via Emilia, tre feriti portati a San Donato. Grave incidente stradale a San Sperate: schianto sulla Provinciale 5, un ferito gravissimo - Grave incidente stradale a San Sperate: schianto sulla Provinciale 5, un ferito gravissimo. vistanet.it

Una persona era rimasta incastrata nell’abitacolo ed è stata estratto dai vigili del fuoco - San Sperate Due persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo grave, in un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 14 gennaio, lungo la Strada provinciale 5, nel territorio ... lanuovasardegna.it

Dopo l’incidente rimane bloccato in macchina: salvato e portato in ospedale - Ma prima di poter prestare i primi soccorsi al 26enne, i sanitari del 118 hanno dovuto aspettare l’intervento dei vigili del fuoco: il giovane era infatti rimasto bloccato all’interno del veicolo a ... monzatoday.it

Sembrava un incidente. Una tragedia di montagna. Era invece, secondo la Procura di Firenze, l’ultimo atto di un omicidio premeditato, pianificato per anni e costruito come una truffa assicurativa milionaria facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.