Morte Ramy i pm confermano l’accusa di omicidio stradale per il carabiniere
A più di un anno dalla morte di Ramy Elgaml, deceduto il 24 novembre 2024 dopo una fuga durata circa otto chilometri attraverso Milano, la procura ha terminato nuovamente le indagini preliminari. L’esito dell’attività investigativa prepara il terreno alla richiesta di processo per omicidio stradale nei confronti di Fares Bouzidi, alla guida dello scooter sul quale viaggiava il 19enne, e del carabiniere che, quella notte, era al volante dell’ultima pattuglia coinvolta nel tallonamento. Un frame del video dell’inseguimento di Ramy. Nello stesso atto compaiono anche altri sei militari, a cui vengono contestati – con diversi livelli di responsabilità – episodi di favoreggiamento e presunti depistaggi legati alla rimozione di video e file di persone presenti ai fatti, oltre che comunicazioni non veritiere ai magistrati e contestazioni di falso ideologico relative al verbale d’arresto per resistenza di Bouzidi. 🔗 Leggi su Lettera43.it
News recenti che potrebbero piacerti
Carabinieri a processo per la morte di Ramy? Un’altra richiesta assurda e vergognosa. Onore all’Arma e alle nostre Forze dell’Ordine! Riforma della Giustizia? SÌ, grazie. Vai su X
Altri due carabinieri indagati per la morte di Ramy, il giovane deceduto in via Ripamonti a Milano durante un inseguimento. Articolo nei commenti - facebook.com Vai su Facebook
Morte Ramy Elgaml, pm confermano accusa omicidio stradale per carabiniere e amico - Leggi su Sky TG24 l'articolo Morte Ramy Elgaml, pm confermano accusa omicidio stradale per carabiniere e amico ... Lo riporta tg24.sky.it
Ramy Elgaml morto dopo morto dopo un inseguimento: i pm confermano l'omicidio stradale per il carabiniere. In otto verso il processo - La Procura di Milano ha chiuso per la seconda volta l’inchiesta sulla morte di Ramy Elgaml, il giovane deceduto dopo lo schianto del TMax al termine di un lungo inseguimento di 8 ... Secondo msn.com
Ramy, pm confermano l'omicidio stradale per il carabiniere e Fares - La Procura di Milano ha chiuso le indagini, per la seconda volta, in vista della richiesta di processo per omicidio stradale a carico di Fares Bouzidi, che guidava lo scooter, e del carabiniere che er ... Secondo ansa.it
Caso Ramy: pm Milano chiude inchiesta per otto, 7 carabinieri rischiano processo - La Procura di Milano ha chiuso le indagini sull'incidente stradale del 24 novembre 2024 che ha portato alla morte di Ramy Elgaml. Lo riporta lanuovasardegna.it
Ramy Elgaml, confermata l’accusa di omicidio stradale per il carabiniere: altri 6 militari rischiano il processo - La Procura di Milano ha chiuso le indagini in vista della richiesta di processo per omicidio stradale a carico di Fares Bouzidi, che guidava lo scooter ... Riporta fanpage.it
Caso Ramy, pm Milano chiude inchiesta: 7 carabinieri rischiano processo - Otto in tutto gli indagati: sette carabinieri e Fares Bouzidi, l'amico della vittima che guidava lo scooter ... Secondo adnkronos.com