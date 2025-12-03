Morte Ramy i pm confermano l’accusa di omicidio stradale per il carabiniere

A più di un anno dalla morte di Ramy Elgaml, deceduto il 24 novembre 2024 dopo una fuga durata circa otto chilometri attraverso Milano, la procura ha terminato nuovamente le indagini preliminari. L’esito dell’attività investigativa prepara il terreno alla richiesta di processo per omicidio stradale nei confronti di Fares Bouzidi, alla guida dello scooter sul quale viaggiava il 19enne, e del carabiniere che, quella notte, era al volante dell’ultima pattuglia coinvolta nel tallonamento. Un frame del video dell’inseguimento di Ramy. Nello stesso atto compaiono anche altri sei militari, a cui vengono contestati – con diversi livelli di responsabilità – episodi di favoreggiamento e presunti depistaggi legati alla rimozione di video e file di persone presenti ai fatti, oltre che comunicazioni non veritiere ai magistrati e contestazioni di falso ideologico relative al verbale d’arresto per resistenza di Bouzidi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

