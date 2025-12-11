Disco rosso per la San Giobbe Chiusi Al ‘PalaMacchia’ si impone Livorno

La San Giobbe Chiusi subisce una sconfitta sul campo del Livorno Pielle, con il punteggio di 83-75. La partita si è svolta al ‘PalaMacchia’, evidenziando le difficoltà dei chiusini nel corso dell'incontro. I dettagli delle formazioni e delle prestazioni dei singoli giocatori completano il quadro di una sfida intensa e combattuta.

PIELLE LIVORNO 83 SAN GIOBBE 75 PIELLE LIVORNO: Ebeling 5, Kouassi, Mennella 8, Alibegovic 7, Leonzio 10, Venucci 5, Gabrovsek 19, Bonacini 2, Klyuchnyk 21, Virant, Lucarelli 6. Allenatore Turchetto. CHIUSI: Natale 2, Cortellessa, Bertocco 24, Lorenzetti 4, Candotto, Gravaghi 6, Raffaelli 10, Petrucci 16, Rasio 13, Minoli. Allenatore Zanco. Arbitri: Barbiero, Bettini, Foschini. Parziali: 25-24, 43-43, 63-53. LIVORNO – Niente da fare per la San Giobbe Chiusi (nella foto Raffaelli), battuta al PalaMacchia di Livorno dalla Pielle per 83-75. La svolta nella partita è arrivata nel secondo tempo e, in particolare, in un terzo quarto chiuso dai labronici (una delle squadre maggiormente quotate del campionato) con un parziale complessivo di 20-10.

