Ariete pronta alla trasferta a San Casciano Val di Pesa | entusiasmo in campo

Un solo obiettivo: portare a casa i tre punti e proseguire la corsa in serie B2 femminile. L’Ariete, reduce dalla vittoriosa prova casalinga contro Cecina, affronta dopodomani (alle 17.30, arbitri Scialpi e Guacci) la trasferta a San Casciano Val di Pesa con entusiasmo e sicurezze ritrovate per andare a far visita a Chianti Volley. Il Chianti è reduce dalla sconfitta al quinto sul campo di Albisola e da un’estate in cui ha rinnovato in maniera importante la sua rosa. Sono arrivate, tra le altre, attaccanti di categoria come Finazzi, Coluccini e Migliarini, a dare sostanza ad una squadra da sempre solida e tenace, che ha nella fase difensiva uno dei suoi punti di forza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

