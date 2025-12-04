San Casciano Val di Pesa | mostra di Tito Chelazzi primo pittore fiorista dell’Ottocento Al Museo Ghelli

Il primo pittore fiorista dell’Ottocento era un sancascianese. Il Comune riscopre Tito Chelazzi con una mostra inedita al Museo “Giuliano Ghelli” di San Casciano in Val di Pesa. Nella fucina artistica, posta al centro della via della Cultura, da venerdì 5 dicembre, prenderà forma la mostra “Con l’occhio del botanico. I fiori nell’arte toscana dell’Ottocento dai Bezzuoli al sancascianese Tito Chelazzi”, curata da Michele Amedei e aperta fino all’1° marzo 2026 L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - San Casciano Val di Pesa: mostra di Tito Chelazzi, primo pittore fiorista dell’Ottocento. Al Museo Ghelli

