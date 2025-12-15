Samurai Jay si prepara a debuttare al Festival di Sanremo 2026 con il brano Ossessione. La sua partecipazione segna un importante traguardo nella carriera dell'artista, che si affaccia per la prima volta sulla prestigiosa scena musicale italiana. Un debutto atteso dagli appassionati, che promette di portare un’energia nuova e coinvolgente sul palco dell’Ariston.

© Spettacolo.eu - Sanremo 2026, Samurai Jay debutta al Festival con Ossessione

Samurai Jay parteciperà al Festival di Sanremo 2026 per la prima volta con il brano Ossessione. Samurai Jay parteciperà al Festival di Sanremo 2026, in gara per la prima volta con Ossessione. Cantautore napoletano, si distingue per il suo sound sperimentale e ricco di contaminazioni che fonde rap e sonorità elettroniche e urban, arricchite da influenze latine. L’artista è reduce dal successo di Halo, il singolo pubblicato per Island Records (Universal Music Italia ) lo scorso 12 giugno, che ha conquistato il pubblico di TikTok ed è stato certificato disco d’oro, raggiungendo il terzo posto nella Top 50 Italia e piazzandosi anche nella Viral Global di Spotify. Spettacolo.eu

Samurai Jay presenta Ossessione | Festival di Sanremo 2026

