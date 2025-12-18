Provincia e Samte | Ulteriore riduzione del costo della gestione dei rifiuti nel 2026

L’Assemblea dei Soci di Samte, partecipata della Provincia di Benevento, si è riunita questa mattina per discutere delle strategie future nella gestione dei rifiuti. Tra i temi principali, l’obiettivo di ridurre ulteriormente i costi di gestione nel 2026, in un’ottica di efficienza e sostenibilità. Un passo importante per migliorare il servizio e ridurre l’impatto ambientale, garantendo un futuro più pulito e responsabile.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è riunita stamani l' Assemblea dei Soci della partecipata della Provincia di Benevento Samte che interviene nella gestione del ciclo rifiuti. Hanno preso parte ai lavori: il Presidente della Provincia Nino Lombardi, che ha presieduto l'Assemblea, l'Amministratore Unico della Società Domenico Mauro, il Sindaco Unico Revisore del conto Antonio Rossi, il Segretario Generale e Dirigente facente funzioni delle Società partecipate della Provincia Maria Antonietta Iacobellis e il Dirigente del Settore Ambiente della Provincia Giancarlo Corsano. L'Assemblea ha discusso sulla determinazione del costo provvisorio del segmento provinciale rifiuti del ciclo dei rifiuti per l'anno 2026 e, dopo un ampio dibattito ed esaminati i documenti contabili, su proposta del Presidente della Provincia Lombardi, l'Assemblea ha preso atto del fatto che le diverse voci che compongono lo stesso segmento, anche per quest'anno, e grazie ad una oculata gestione tecnica, amministrativa e finanziaria da parte della Samte, hanno subito una ulteriore contrazione pari a 0,06 Euro per ciascun abitante del Sannio (il cui numero totale è peraltro diminuito secondo le statistiche demografiche ufficiali).

