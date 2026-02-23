Samsung galaxy buds 4 serie prezzo non aumenterà negli usa

Samsung ha deciso di mantenere invariato il prezzo dei Galaxy Buds 4 e Buds 4 Pro negli Stati Uniti, a causa della forte domanda sul mercato. Questa scelta mira a rispondere alle esigenze dei consumatori che cercano auricolari di alta qualità a un prezzo accessibile. Le nuove versioni presentano miglioramenti nel design e nelle funzionalità rispetto ai modelli precedenti. La data di uscita rimane confermata per il prossimo mese.

Le ultime indiscrezioni sui Samsung Galaxy Buds 4 e Buds 4 Pro delineano listini negli Stati Uniti invariati rispetto ai modelli precedenti, offrendo conferme relative a prezzo, design e calendario di lancio. Secondo fonti affidabili, i prezzi restano: $179.99 per i Buds 4 e $249.99 per i Buds 4 Pro; le informazioni arrivano da un rinomato leaker. Parallelamente, il confronto tra le due varianti evidenzia differenze chiave legate agli accessori per l’orecchio e alle prestazioni di cancellazione del rumore. prezzi della serie galaxy buds 4 rimangono invariati negli usa. La conferma arriva da Roland Quandt, noto fonte di rumors, che ha comunicato su Bluesky i costi: Buds 4 a $179. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Galaxy s26 e galaxy buds 4 cosa aspettarsi dall’evento galaxy unpacked samsungSamsung annuncia il suo primo grande evento del 2026, previsto per il 25 febbraio a San Francisco.

Galaxy buds 4 e 4 pro prezzi stabili negli usaSamsung ha deciso di mantenere invariati i prezzi dei Galaxy Buds 4 e 4 Pro negli Stati Uniti, nonostante le recenti speculazioni sui possibili sconti.

