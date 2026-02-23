Salvini sul fermo di Cinturrino | Se confermate le accuse è un oltraggio ai colleghi in divisa

Il ministro Salvini critica duramente il fermo di Cinturrino, ritenendo che, se le accuse fossero confermate, rappresenterebbero un oltraggio ai colleghi in divisa. Ricorda che migliaia di giovani agenti sono in servizio ogni giorno, spesso mettendo a rischio la vita per proteggere i cittadini. La sua presa di posizione sottolinea l’importanza del rispetto e della solidarietà tra le forze dell’ordine. La vicenda ha suscitato molte reazioni tra gli operatori di polizia.

"Penso soprattutto alle centinaia di migliaia di ragazze e ragazzi in divisa che oggi sono per strada in tutta Italia, nelle stazioni, a rischiare la vita per salvare le vite. Quindi se fosse confermato il suo comportamento criminale, sarebbe un oltraggio ai suoi colleghi in divisa. Detto questo, chi sbaglia paga, se qualcuno sbaglia in divisa paga anche di più, perché io come tutti gli italiani, anzi come quasi tutti gli italiani, porto rispetto e stima e fiducia nelle forze dell'ordine. Se qualcuno invece usa la divisa per fare affari o per regolamenti di conti personali, non è degno di quella divisa". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Leggi anche: "Se le accuse verranno confermate si valuti il favoreggiamento da parte del M5S"

Gratteri sul decreto Sicurezza: “Fermo inapplicabile, ai politici dico: se avete coraggio modificate il codice di procedura penale”Il procuratore Gratteri critica il decreto Sicurezza, definendolo “fermo inapplicabile”.

Salvini Nessuna resa dei conti con Vannacci, errori di squadra

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Che cosa dice davvero la sentenza sul risarcimento alla Sea Watch di Carola Rackete; Il tribunale di Catania revoca il fermo di Sea Watch 5. Salvini: Pregiudizio politico di alcuni giudici; Sea Watch, dal sequestro del 2019 al processo contro Salvini. E oggi lo Stato deve risarcire la ong: cosa è successo; Meloni e Salvini all'attacco dei giudici dopo la sentenza per Sea Watch.

Il tribunale di Catania revoca il fermo di Sea Watch 5. Salvini: Pregiudizio politico di alcuni giudiciDopo il risarcimento da 76mila euro a Carola Rackete stabilito ieri dal tribunale di Palermo, i giudici di Catania sospendono il fermo di 15 giorni e la relativa multa alla Sea Watch 5. La polemica ne ... ilfoglio.it

Catania, il Tribunale sospende il fermo della nave Sea Watch 5CATANIA – Il provvedimento di fermo della Sea Watch 5 è stato revocato. Ieri il tribunale di Catania ha deciso di sospendere il provvedimento di fermo di 15 giorni e la relativa multa. Presto ... livesicilia.it

Meme Dalla Terza Repubblica. . Sea Watch, Zagrebelsky: “Dovrebbe pagare Salvini”. Lo Stato italiano dovrà risarcire con circa 76 mila euro la ong Sea-Watch per il fermo amministrativo della nave Sea Watch 3 nel 2019, ritenuto illegittimo. La vicenda risale a - facebook.com facebook

#TG2000 - #SeaWatch da risarcire, Tribunale di #Catania: stop al fermo #19febbraio #migranti #Salvini #LaRussa #news #TV2000 @tg2000it x.com