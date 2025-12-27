Se le accuse verranno confermate si valuti il favoreggiamento da parte del M5S
L'inchiesta su Mohammad Hannoun è arrivata a una svolta con il suo arresto e quello di altri 8 esponenti della rete di Hamas in Italia. Ne abbiamo parlato con il deputato e presidente della commissione Cultura di FdI Federico Mollicone che, con i colleghi di partito, ha portato avanti questa battaglia chiedendo ogni giorno delucidazioni sull'oscuro passato del giordano. Una vittoria del governo quella dell'arresto di Hannoun. Lei aveva presentato, così come i colleghi Kelany, Filini e Bignami, ma anche Delmastro, diverse interrogazioni parlamentari. "Certamente, l'arresto di Mohammad Hannoun e dei suoi sodali segna un punto di svolta fondamentale nel contrasto alle reti di finanziamento del terrorismo islamista in Italia.
