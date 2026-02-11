Il procuratore Gratteri critica il decreto Sicurezza, definendolo “fermo inapplicabile”. A chi lo ha scritto, il magistrato dice di avere il coraggio di cambiare il codice di procedura penale. Sugli ultimi provvedimenti, Gratteri sostiene che creare una corsia preferenziale per le forze dell’ordine non aiuta e allontana le persone dalla legge. “Si pensa a una casta”, conclude.

“Creare una corsia preferenziale per le forze dell’ordine non serve, ci allontana dalla gente. Si pensa a una casta. Inoltre, il fermo preventivo è una norma quasi inapplicabile”, così il Procuratore di Napoli Nicola Gratteri, primo ospite del “ Forum – Speciale referendum ” organizzato dal Fatto Quotidiano e ilfattoquotidiano.it, ha commentato le novità introdotte nel decreto Sicurezza riguardanti il cosiddetto scudo per gli agenti e il fermo preventivo. Il Procuratore prosegue: “Io penso che ognuno è libero di manifestare. L’importante è che non si faccia male alle persone e non si danneggino le cose pubbliche”, afferma il magistrato, ricordando l’agente preso a martellate a Torino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ilfattoquotidiano.it - Gratteri sul decreto Sicurezza: "Fermo inapplicabile, ai politici dico: se avete coraggio modificate il codice di procedura penale"

Il governo ha deciso di accelerare sul decreto sicurezza, in particolare sullo scudo penale per gli agenti e sulla stretta sui coltelli ai minori.

Nei giorni scorsi il governo ha approvato un nuovo decreto sicurezza che introduce misure più severe contro l’uso di armi bianche e la presenza di minori con coltelli.

