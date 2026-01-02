Bloccati dalla neve sui monti della Ciociaria la sera di Capodanno | quattro 19enni salvati in elicottero

Quattro giovani di 19 anni sono rimasti bloccati a causa delle condizioni meteorologiche sul Monte La Brecciosa, nei monti della Ciociaria, la sera di Capodanno. Il soccorso alpino è intervenuto con un elicottero, riuscendo a mettere in sicurezza i ragazzi, che sono stati tratti in salvo. L’intervento ha permesso di evitare conseguenze più gravi e di garantire la loro sicurezza in una situazione difficile.

Neve nel Lazio, in Ciociaria previsti oltre 30 centimetri. Ma a Campo Staffi gli impianti restano chiusi - Nelle prossime ore e fino a Santo Stefano si prevedono nevicate più intense ... roma.corriere.it

Fidanzati bloccati tutta la notte in auto nella neve sul Grappa: recuperati la mattina successiva. Soccorso anche il papà che ha provato a raggiungerli - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.