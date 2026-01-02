Bloccati dalla neve sui monti della Ciociaria la sera di Capodanno | quattro 19enni salvati in elicottero
Quattro giovani di 19 anni sono rimasti bloccati a causa delle condizioni meteorologiche sul Monte La Brecciosa, nei monti della Ciociaria, la sera di Capodanno. Il soccorso alpino è intervenuto con un elicottero, riuscendo a mettere in sicurezza i ragazzi, che sono stati tratti in salvo. L’intervento ha permesso di evitare conseguenze più gravi e di garantire la loro sicurezza in una situazione difficile.
Quattro diciannovenni sono rimasti bloccati a causa del freddo su Monte La Brecciosa. Salvati dal soccorso alpino intervenuto con il supporto di un elicottero. 🔗 Leggi su Fanpage.it
