Salvataggio di Oikos la società di consulenza aziendale | Operazione complessa frutto di un percorso strutturato

Il salvataggio di Oikos, una società di consulenza aziendale, avviene a seguito di un’asta complessa che ha coinvolto diversi investitori. La procedura ha richiesto settimane di negoziati e un piano dettagliato per mantenere i posti di lavoro e le competenze sul territorio. La decisione permette all’azienda di continuare le sue attività e di rafforzare la propria presenza nel settore. Ora si attende il prossimo passo per consolidare questa rinascita.

“Da tre anni - viene rimarcato - Blue Star Advice affianca l’azienda con un approccio operativo, lavorando per mantenere attiva la struttura, preservare il know-how e rendere il complesso aziendale attrattivo" “La positiva conclusione dell’asta che ha garantito il proseguimento dell’attività di Oikos rappresenta un risultato di sistema che tutela competenze, filiera produttiva e occupazione sul territorio. Un’operazione complessa, frutto di un percorso strutturato di confronto tra procedura, azienda e stakeholder, in cui Blue Star Advice ha operato con continuità e presenza diretta sin dalle prime fasi della crisi”. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

