La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta sull'arresto del presidente dell' Associazione dei palestinesi in Italia. "Desidero esprimere apprezzamento e soddisfazione per l'operazione, di particolare complessità e importanza, che ha consentito di eseguire gli arresti di nove persone accusate di aver finanziato Hamas, attraverso alcune associazioni, sedicenti benefiche, per oltre sette milioni di euro". Continua Meloni: "Tra queste, il presidente dell'associazione dei palestinesi in Italia Mohammad Mahmoud Ahmad Hannoun, definito dagli investigatori "membro del comparto estero dell'organizzazione terroristica Hamas" e "vertice della cellula italiana dell'organizzazione Hamas"". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Hannoun, la soddisfazione di Meloni per l'arresto: "Operazione complessa"

Leggi anche: Donazione a cuore fermo controllata, la complessa operazione al Santa Maria Annunziata

Leggi anche: Il governo festeggia per l’arresto di Hannoun: «Ora la sinistra non ha più niente da dire?»

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Meloni, apprezzamento per arresto 9 persone accusate di finanziare Hamas.

Terrorismo, Meloni: bene arresto “vertice cellula italiana Hamas” - (askanews) – “Desidero esprimere apprezzamento e soddisfazione per l’operazione, di particolare complessità e importanza, che ha consentito di eseguire gli arresti di nove persone accusa ... askanews.it