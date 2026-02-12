Open Day a Casa Pisani | viaggio nella Benevento antica tra arte e tecnologia

Domenica 15 febbraio, Casa Pisani apre le sue porte a Benevento. L’edificio, uno dei più suggestivi della città antica, sarà visitabile tutto il giorno. Chi ancora non l’ha vista potrà scoprire un luogo che unisce arte e tecnologia, tra storie di un passato ricco e innovazioni moderne.

Tempo di lettura: 2 minuti Domenica 15 febbraio Casa Pisani resterà aperta per l’intera giornata per consentire ai beneventani che ancora non la conoscono di scoprire uno degli immobili più suggestivi della città antica. L’edificio sorge proprio a ridosso del Teatro Romano di Benevento, sul lato opposto all’ingresso, nei pressi dell’area nota come i “Morticelli”, dove nel Medioevo si trovava il monastero dei Santi San Lupo e Zosimo. Dal 2024 la struttura è gestita dall’ Archeoclub d’Italia, che ha trasformato gli spazi in un punto di riferimento per la vita culturale cittadina, ospitando mostre, convegni, salotti culturali, incontri con autori e dibattiti di alto profilo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Open Day a Casa Pisani: viaggio nella Benevento antica tra arte e tecnologia Approfondimenti su Casa Pisani ’Open day’ all’istituto Carducci: "Passi da gigante nella tecnologia" L’Open Day dell’Istituto Carducci di Bondeno offre l’opportunità a studenti e famiglie di conoscere l’offerta formativa integrata del liceo scientifico e dell’istituto professionale. Open day alla Stoppani. Tra tecnologia, inclusione e creatività La scuola secondaria di primo grado Stoppani di Lecco 3 apre le sue porte in un open day all’insegna di tecnologia, inclusione e creatività. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Casa Pisani Argomenti discussi: Open-day del sistema ITS Academy in provincia di Bergamo; In mille all’Open day Uniurb, l’università apre le porte agli studenti del futuro; CAMPOBASSO. OPEN DAY 2026 AL CARDARELLI: PORTE DELLA MATERNITÀ SI APRONO AI FUTURI GENITORI; Gabetti: continua la fase espansiva del residenziale italiano, prime correzioni nei prezzi. Open Days Prezioso Casa: il momento giusto per arredare casa con il prezzo più basso di semprePensare alla casa significa immaginare come viverla ogni giorno. È proprio da questo desiderio che nascono gli Open Days di Prezioso Casa, la promozione più attesa dell’anno, tornata per offrire ... irpiniaoggi.it Open Day Vaccinale a Busto Arsizio per Milano-Cortina: accesso libero il 21 febbraioSabato 21 febbraio (8.30-12.30) Open Day Vaccinale alla Casa di Comunità di Busto Arsizio, promosso da ASST Valle Olona in occasione dei giochi olimpici. Vaccinazioni gratuite secondo il Piano Naziona ... varesenoi.it Open Day allo Scientifico di Gioiosa Jonica - facebook.com facebook Carta d’identità a Roma: open day sabato 14 e domenica 15 febbraio ift.tt/aYWe2rU x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.