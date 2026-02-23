Perché la Salernitana ha scelto Serse Cosmi per il dopo Raffaele il papabile ‘naufrago’ torna in panchina

La Salernitana ha deciso di affidare nuovamente la panchina a Serse Cosmi dopo aver sollevato Giuseppe Raffaele, in seguito a una serie di risultati deludenti. La scelta nasce dalla volontà di imprimere una svolta alla squadra, coinvolgendo un tecnico con esperienza e carattere deciso. Cosmi torna così a guidare la squadra, pronto a cambiare rotta e a motivare i giocatori. Il suo ritorno si traduce in un nuovo tentativo di riscatto.

Sollevato dall’incarico Giuseppe Raffaele, panchina al vulcanico tecnico ex Perugia. La parola chiave è una sola: scossa. La Us Salernitana 1919 ha deciso di voltare pagina, sollevando dall’incarico Giuseppe Raffaele e il vice Giacomo Ferrari. Un comunicato sobrio, istituzionale. Poi la scelta che non ti aspetti: Serse Cosmi. Non un giochista, non un teorico del fraseggio, non un costruttore di sistemi sofisticati. Ma un motivatore puro, un allenatore che vive di adrenalina e la trasmette. La decisione del patron Danilo Iervolino nasce da qui: serviva un uomo capace di entrare nello spogliatoio e alzare la voce, prima ancora che il baricentro. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

