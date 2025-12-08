Il premio Oscar Alfonso Cuarón incanta Rimini Vivere la città di Federico Fellini è una grande emozione

Riminitoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il grande cinema protagonista nel fine settimana riminese. Il regista, premio Oscar, Alfonso Cuarón, ha ricevuto domenica, 7 dicembre, il Fellini Rimini Awards 2025, il riconoscimento che è tornato a 15 anni di distanza dall’ultima edizione per celebrare il cinema e raccontare come il genio. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

