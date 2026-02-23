La Salernitana ha esonerato Raffaele il nuovo allenatore sarà Cosmi

La decisione di cambiare allenatore deriva dai risultati deludenti ottenuti dalla squadra nelle ultime partite. La Salernitana ha deciso di esonerare Giuseppe Raffaele, dopo una serie di sconfitte che hanno messo in discussione il suo incarico. Al suo posto arriva Cosmi, noto per aver guidato diverse squadre di Serie A e B. La società punta subito a migliorare la situazione in classifica, affidando la guida tecnica a un tecnico esperto.

Adesso è ufficiale: la Salernitana ha esonerato Giuseppe Raffaele, insieme al suo vice Giacomo Ferrari. Il capolinea per il tecnico di origini siciliane era stato già sancito al termine della sconfitta casalinga contro il Monopoli. Il club granata ha atteso qualche ora prima di ufficializzare la propria scelta. C'era necessità, infatti, di individuare il sostituto. Il club granata si affiderà a Serse Cosmi, 69 anni il prossimo 5 maggio. Dopo l'ufficializzazione di rito, dirigerà poi l'allenamento d'inizio settimana e si preparerà al debutto in programma il primo marzo, allo stadio Arechi, contro il Catania. 🔗 Leggi su Today.it

Dopo 4 anni Cosmi torna in panchina: la Salernitana lo chiama dopo l'esonero di RaffaeleCosmi torna in panchina dopo quattro anni, perché la Salernitana ha deciso di affidargli la guida tecnica.

