Salernitana chi controlla il controllore?

La Salernitana ha annunciato un cambio nella gestione del settore sicurezza, a causa di recenti incidenti che hanno messo in discussione l’efficacia delle misure adottate. La decisione arriva dopo una serie di episodi che hanno coinvolto i tifosi e il personale dello stadio, spingendo la società a intervenire rapidamente. Ora si cerca una strategia più efficace per garantire l’ordine durante le partite e prevenire ulteriori problemi. La questione rimane aperta, in attesa di sviluppi.

Tempo di lettura: 3 minuti di Gigi Caliulo Fuori tempo massimo. Come chi solo dopo un furto decide di rinforzare le misure di sicurezza della propria casa. Con oltre due mesi di ritardo – e con un distacco dalle prime due posizioni che appare non solo incolmabile dal punto di vista meramente numerico ma soprattutto motivazionale – il patron della Salernitana sembra aver deciso di far chiudere l'esperienza in granata di Giuseppe Raffaele. E credere che la sconfitta casalinga di ieri contro il Monopoli possa rappresentare la ragione principale dell'esonero dell'ex tecnico del Cerignola rischia di far assumere connotati grotteschi, quasi tragicomici alla vicenda.