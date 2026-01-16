Il controllore controlla sé stesso | la dura accusa della Cgil sul commissario del Ponte

Da feedpress.me 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cgil critica la decisione di nominare il commissario del Ponte come commissario straordinario, in risposta alle recenti delibere della Corte dei Conti. Secondo il sindacato, questa scelta solleva dubbi sulla trasparenza e sulla gestione dell’opera, sollecitando un approfondimento sulla reale efficacia di tale soluzione e sul ruolo di chi la rappresenta.

«Apprendiamo con interesse che, secondo il Ministro Salvini, per "rispondere" alle delibere della Corte dei Conti la soluzione migliore sia nominare commissario straordinario la stessa persona che guida la società Stretto di Messina. Per garantire controllo e trasparenza, si concentra tutto nelle stesse mani, in pratica il controllato controlla se stesso. Un modello di governance tanto innovativo quanto difficilmente spiegabile fuori dai comunicati stampa del Dicastero». Lo dichiara il segretario confederale della Cgil Gino Giove. «Salvini insiste nel precisare che "i privati non c'entrano nulla", quasi fosse una rassicurazione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

il controllore controlla s233 stesso la dura accusa della cgil sul commissario del ponte

© Feedpress.me - “Il controllore controlla sé stesso”: la dura accusa della Cgil sul commissario del Ponte

Leggi anche: Dura reazione del partito democratico di Villa S.Giovanni dopo le motivazioni della Corte dei Conti sul Ponte

Leggi anche: Lo scudo democratico dell’Ue punta a fornire ‘vera’ informazione. Ma chi controlla il controllore?

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.