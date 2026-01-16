Il controllore controlla sé stesso | la dura accusa della Cgil sul commissario del Ponte

La Cgil critica la decisione di nominare il commissario del Ponte come commissario straordinario, in risposta alle recenti delibere della Corte dei Conti. Secondo il sindacato, questa scelta solleva dubbi sulla trasparenza e sulla gestione dell’opera, sollecitando un approfondimento sulla reale efficacia di tale soluzione e sul ruolo di chi la rappresenta.

«Apprendiamo con interesse che, secondo il Ministro Salvini, per "rispondere" alle delibere della Corte dei Conti la soluzione migliore sia nominare commissario straordinario la stessa persona che guida la società Stretto di Messina. Per garantire controllo e trasparenza, si concentra tutto nelle stesse mani, in pratica il controllato controlla se stesso. Un modello di governance tanto innovativo quanto difficilmente spiegabile fuori dai comunicati stampa del Dicastero». Lo dichiara il segretario confederale della Cgil Gino Giove. «Salvini insiste nel precisare che "i privati non c'entrano nulla", quasi fosse una rassicurazione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

