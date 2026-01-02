È deceduto don Giovanni Mapelli, parroco di Valle di Colorina per oltre cinquant’anni. Durante il suo servizio, ha dedicato particolare attenzione al Santuario del

Parroco di Valle di Colorina per oltre mezzo secolo e sempre con un’attenzione particolare al Santuario del "Divin Prigioniero", di cui pochi mesi fa sono stati festeggiati i primi cento anni. Un’autentica istituzione don Giovanni Carlo (Giancarlo) Mapelli (foto), membro dell’associazione " Sacerdoti di Gesù Crocifisso " (ODF), venuto a mancare la mattina dell’ultimo giorno dell’anno presso l’Istituto di S.ta Croce in Como. Ottantatré anni compiuti lo scorso 6 dicembre, nativo di Inzago (Milano), don Mapelli nel 2024 celebrò il 55° anniversario di ordinazione presbiterale. Indissolubile il suo legame con Colorina che nel 2019 lo volle omaggiare con il premio "Bonaventura" quale "Colorinese dell’anno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Addio a don Giovanni Mapelli parroco di Valle per 50 anni

Leggi anche: Addio a don Salvatore Pratelli. Storico parroco di San Giovanni

Leggi anche: L’omicidio di trentasette anni fa. Willy, morto don Tiziano Bruscagin. Addio al parroco dei tanti misteri

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Addio a Giovanni Pellegrini, storico meccanico, fondatore del Pedale S.Croce e del marchio Gipel. Una vita per il ciclismo toscano: aveva 91 anni #ciclismo #memoria https://www.tuttobiciweb.it/article/1767007183 - facebook.com facebook

Addio al poeta Giovanni Dettori, con "Amarante" il premio speciale della giuria al "Dessì" x.com