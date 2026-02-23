Russia la guerra in Ucraina soffoca l’economia | tra crisi finanziaria e zona della morte

La guerra in Ucraina ha causato forti pressioni sull’economia russa, portando a una crisi finanziaria che si sente in molte regioni. La spesa militare aumentata ha sostenuto temporaneamente alcune aree, ma ha anche aggravato l’inflazione e indebolito il mercato interno. Le aziende si trovano a fronteggiare difficoltà crescenti, mentre il rublo perde valore e le esportazioni rallentano. Le conseguenze si riflettono su cittadini e imprese, creando un quadro di instabilità crescente.

Nessun crollo immediato dopo l'invasione dell'Ucraina, ma crescita drogata dalla spesa militare, inflazione alta e un equilibrio sempre più fragile Sono trascorsi quattro anni dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Un conflitto che, oltre al drammatico bilancio umano e materiale, ha sottoposto l'economia di Mosca a uno stress senza precedenti: da un lato lo sforzo bellico crescente, dall'altro le sanzioni occidentali che hanno ridimensionato soprattutto le entrate derivanti da gas e petrolio. Per comprendere davvero lo stato di salute dell'economia russa servono due premesse. La prima: il collasso pronosticato da molti osservatori nei primi mesi di guerra non si è verificato.