Russia | nessun compromesso sull' Ucraina

0.06 I colloqui al Cremlino tra il presidente russo, Putin e l'inviato speciale Usa, Witkoff sono terminati senza un accordo sulla pace in Ucraina. Yuri Ushakov, consigliere di Putin, ha confermato ad un giornalista Afp: "Un compromesso non è stato ancora trovato" dopo 5 ore di negoziato con Steve Witkoff e Jared Kushner.Ushakov ha aggiunto che alcune proposte americane risultano accettabili, ma resta molto lavoro sui territori occupati.Il Piano Usa rè stato ridotto da 28 a circa 19 punti, ma senza intese sui territori-. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it