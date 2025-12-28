Pedone investito portato all' ospedale in elicottero | è in codice rosso

Nel pomeriggio di oggi, 28 dicembre, un pedone è stato investito in Via Crosarona a Ronco all'Adige. L’incidente si è verificato intorno alle 16 e la persona coinvolta è stata trasportata d’urgenza in ospedale con un elicottero. Attualmente, le condizioni sono considerate critiche. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

Intorno alle 16 di questo pomeriggio, 28 dicembre, un pedone è stato investito da un veicolo in Via Crosarona, a Ronco all'Adige. Le circostanze dell'investimento sono tuttora al vaglio delle autorità, ma l'allarme è scattato immediatamente data la gravità dell'impatto. La centrale operativa del. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Pedone investito, portato all'ospedale in elicottero: è in codice rosso Leggi anche: Pedone investito a Verona e portato in ospedale in codice rosso Leggi anche: Pedone investito da uno scooter: ferito portato in codice rosso all'ospedale Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Investito mentre attraversa la strada: pedone in gravi condizioni in ospedale; Investito pedone a Vercelli: portato in ospedale in codice rosso; Pedone investito a Cologna Veneta: è grave, trasportato d'urgenza in ospedale; Pedone investito a Volpiano trasportato al Cto, è grave. Napoli, carambola di auto, pedone investito finisce in ospedale - Grave incidente a Napoli dove un uomo è rimasto schiacciato nello schianto tra tre auto ed è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale del Mare. ilmattino.it

Incidente con un pedone investito: soccorsi in azione - L'ultimo incidente di questo tipo in ordine di tempo è avvenuto oggi, domenica 21 dicembre, nel territorio comunale di Cesana Brianza, ... leccotoday.it

Pedone investito in via Pra’, portato in codice rosso all’ospedale San Martino - Genova – Attimi di paura a Genova Pra’, dove un uomo di 60 anni è stato investito da un’automobile, una Smart, poco prima delle 19. ilsecoloxix.it

Cagliari, pedone investito da un bus in via Dante x.com

Volpiano, pedone investito in via Brandizzo: grave un 74enne trasportato in elisoccorso al CTO di Torino - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.