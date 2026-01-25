Il governo italiano continua a promuovere la rottamazione delle cartelle fiscali, ampliando l’iniziativa anche ai Comuni. Dopo il successo della versione ‘quinquies’, il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha annunciato l’intenzione di coinvolgere gli enti locali, con l’obiettivo di recuperare crediti fiscali non riscossi da anni. Questa misura mira a semplificare il processo e favorire la regolarizzazione dei debiti pendenti.

Il governo insiste sulla rottamazione delle cartelle fiscali. Dopo il successo della versione ‘quinquies’, il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha rilanciato l’idea di estendere la misura anche ai Comuni, coinvolgendo così un vasto universo di crediti locali non riscossi da anni. Un passo che potrebbe segnare una vera e propria svolta nella gestione della fiscalità locale e, soprattutto, nel rapporto tra cittadini e istituzioni. Da Roccaraso, Giorgetti ha ribadito ieri l’importanza di una "soluzione transattiva" per i contribuenti, con l’obiettivo di sbloccare l’immenso "magazzino di crediti accertati" che, secondo stime ministeriali, ammonta a oltre 1. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Rottamazione delle cartelle fiscali. Giorgetti coinvolge anche i Comuni

Giorgetti: “Auspico rottamazione delle cartelle anche per i Comuni”Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha espresso la speranza che la misura di rottamazione delle cartelle esattoriali venga estesa anche ai Comuni.

Giorgetti: Comuni auspicio rottamazioneGiorgetti sottolinea che i Comuni hanno la libertà di decidere sull’applicazione della rottamazione, invitando a considerare lo spirito di questa misura anche a livello locale.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Cosa prevede la Rottamazione-quinquies delle cartelle esattoriali; Come funziona la nuova rottamazione delle cartelle esattoriali 2026?; ROTTAMAZIONE-QUINQUIES: COME FUNZIONA E CHI PUÒ ADERIRE; Cosa prevede la Rottamazione Quinquies delle cartelle esattoriali.

Giorgetti rilancia maxi sconto fiscale, ipotesi rottamazione cartelle comunali agita i conti locali e divide maggioranzaIl ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti rilancia l’idea di estendere lo spirito della rottamazione delle cartelle anche ai crediti fiscali dei Comuni. assodigitale.it

Rottamazione cartelle esattoriali, nuova sanatoria debiti fiscali spiegata passo passo: scadenze, rate, rischi nascosti per contribuentiRottamazione quinquies 2026: guida completa, requisiti, debiti ammessi e rateizzazioneCome funziona davveroLa misura consente di chiudere i carichi a ... assodigitale.it

Cartelle rateizzate che rientrano nella rottamazione come bisogna comportarsi facebook

La domanda di rottamazione quinquies lascia salva la rateizzazione delle cartelle non incluse nella definizione agevolata. Le FAQ dell'Agenzia delle Entrate Riscossione - Dichiarazioni e adempimenti / Pubblico, Agenzia delle Entrate - Riscossione, Pace… x.com